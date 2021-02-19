شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 19-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر النفط على ثباته دون الدعم المكسور للقناة الفرعية الصاعدة، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي عند 57.55، مع التذكير بأن الانخفاض المتوقع لهذا اليوم مؤقت، ونتوقع استئناف الاتجاه الصاعد بعد ملامسة الهدف المذكور، في حين إن اختراق 60.40 سيدفع السعر لاستعادة الاتجاه الصاعد وإيقاف الضغط السلبي الحالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.55 والمقاومة 60.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت