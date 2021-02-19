شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يبدأ بالتعافي – تحليل – 19-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ماكدونالدز (MCD) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.93% بما يعادل 1.98 نقطة ليستقر على سعر 215.43 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 218.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 231.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد