شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يعاود الارتفاع – تحليل – 19-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ثري إم (MMM) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم مرة أخرى بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري والعنيد 182.35، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط وبمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 182.35، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 195.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد