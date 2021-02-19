شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 19-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مورجان ستانلي (MS) في آخر جلساته، وسط استمرار ثبات مستوى المقاومة المحوري 77.10، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.82% بما يعادل -0.62 نقطة ليستقر على سعر 74.83 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 77.10، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 84.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه