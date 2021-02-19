شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يستند لخط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل – 19-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم أوراكل (ORCL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.03 بما يعادل -0.02 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وذلك بالتزامن مع استناده أيضاً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك وسط محاولاته للبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليستعيد تعافيه.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم المحوري 61.85، ليستهدف مستوى المقاومة 66.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد