الاقتصاد

الفضة ترتد من أدنى مستوى فى أسبوعين بدعم هبوط الدولار الأمريكي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لترتد من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

 

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.5% إلى مستوي 27.18$ ، من مستوي الافتتاح عند 27.04$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 26.07$ الأدنى منذ 4 شباط/فبراير الجاري.

 

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.25% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل ضعف الطلب على المعادن الثمينة كملاذات آمنة.

 

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.4% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

 

يأتي هذا الهبوط فى مستويات الدولار ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بعدما عززت بيانات قوية عن الأنشطة الصناعية فى أوروبا وبريطانيا ، آمال تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة فيروس بأسرع من المتوقع خلال العام الجاري.

 

لا تزال أسعار الفضة منخفضة حتى الآن قرابة واحد بالمئة على مدار تعاملات الأسبوع الجاري ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى فى عام تقريبا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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