شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للمرة الأولى فى 4 جلسات بفضل بيانات قوية عن النشاط الصناعي فى منطقة اليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة على وشك تحقيق أول مكسب فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ،بفضل بيانات قوية عن النشاط الصناعي فى منطقة اليورو ، عززت آمال تعافي الاقتصاد الأوروبي سريعا من جائحة فيروس كورونا ، ويكبح المكاسب ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوى فى عام.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.8% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، من أعلى مستوى فى عام عند 420.6 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، على وشك تحقيق أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع صعود بأكثر من 1.0% ، عقب أخبار إيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.

أعلنت السلطات التنظيمية فى ألمانيا يوم الخميس أن لقاح "أسترا زينيكا" المطور بالاشتراك مع جامعة أكسفورد فعال للغاية ،وأضافت إن الآثار الجانبية السلبية للقاح قصيرة الأمد.

أظهرت بيانات فى أوروبا نمو قطاع الصناعات التحويلية فى منطقة اليورو فى شباط/فبراير بأعلى وتيرة فى ثلاث سنوات ، الأمر الذي عزز آمال تعافي الاقتصاد الأوروبي سريعا من جائحة فيروس كورونا.

يراقب المستثمرين عن كثب تحركات أسواق المال فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة قرب أعلى مستوى فى عام عند 1.331$ المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الأربعاء.

ويقول الخبراء أن عوائد السندات المرتفعة قد تدفع المستثمرين إلى الخروج من الأسهم إلى السندات ،وهو ما قد ينذر باندلاع عمليات بيع مفتوحة فى أسواق وول ستريت فى المستقبل القريب.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأكثر من 0.4% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من المستوي القياسي الجديد عند 3,950.43 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.5% ،فى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 بنسبة 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.5%.

وفى لندن تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.2% ، على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا ، بسبب صعود الجنيه الإسترليني فوق 1.4$ للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل 2018 ، الأمر الذي يؤثر بالسلب على شركات التصدير.