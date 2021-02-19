شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 7 أشهر بفعل ارتفاع عائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتعمق خسائرها لليوم السابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى سبعة أشهر ،بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية فى 2021 ، بفعل الارتفاع الواسع فى عائد السندات الأمريكية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.9% إلى 1,760.68$ الأدنى منذ تموز/يوليو 2020 ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,776.51$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,777.55$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى سادس خسارة يومية على التوالي ،ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري، فأسعار الذهب منخفضة قرابة 3.5% ، بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية فى عام 2021 ،بفعل الارتفاع الواسع فى عائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة قرابة 1.0% إلى 1.311% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى عام ،وقفز العائد هذا الأسبوع إلى 1.331% الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ،وأنهي تعاملات الأسبوع الماضي عند 1.215%.

القفزة الأخيرة فى عائد السندات الأمريكية تأتي بفضل ارتفاع توقعات التضخم فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى فى ست سنوات ، خاصة بعد صعود أسعار الطاقة ، بجانب ضخ المزيد من الإنفاق المالي والنقدي فى البلاد ، مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة أكثر صلابة فى طريق التعافي من أزمة فيروس كورونا بعد توسيع حملات التطعيم ضد الفيروس فى معظم أنحاء العالم.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,132.89 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 10 حزيران/يونيو 2020.