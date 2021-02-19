شكرا لقرائتكم خبر عن «إيني» تتفوق على التوقعات وتتحول للربحية في الربع الرابع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحولت مجموعة الطاقة الإيطالية (إيني) لتحقيق ربح صافٍ في الربع الأخير من العام الماضي، متفوقة على التوقعات؛ بفضل صعود أسعار النفط، بعد أن تكبدت خسارة للعام بأكمله في «أسوأ عام لعالم الطاقة».

وقالت إيني: إنها سجلت ربحاً صافياً معدلاً للفترة بقيمة 0.66 مليار يورو (798 مليون دولار)، ما يزيد على متوسط توقعات للمحللين قدمته الشركة لخسارة 0.04 مليار يورو. وفي الربع الثالث، تكبدت الشركة خسارة 0.15 مليار يورو.

وقالت «إيني»: إن الإنتاج انخفض في الربع الأخير 11 في المئة إلى 1.713 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً؛ لكنها قالت: إن الإنتاج في العام بالكامل يتماشى مع هدفها. (رويترز)