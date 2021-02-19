«نستله» تتفوق على القطاع وأرباح العام 13.5 مليار دولار

قالت «نستله» إنها تتوقع نمو مبيعاتها 4% هذا العام، بدعم الطلب القوي على أغذية الحيوانات الأليفة والمنتجات الصحية في الأمريكتين على تفوق نمو شركة الغذاء العملاقة العام الماضي.

واستمر المستهلكون في شراء المواد الغذائية المعبأة طوال فترة الوباء، وكانت الشركة السويسرية التي تشتهر بإنتاج قهوة نسكافيه سريعة التحضير، أفضل من بعض المنافسين من خلال التخلص من الشركات ذات الأداء الضعيف والاستثمار في مجالات النمو مثل الأغذية النباتية والقهوة والعلوم الصحة.

وانخفض صافي الربح بشكل طفيف إلى 12.2 مليار فرنك (13.5 مليار دولار)؛ بسبب مكاسب غير متكررة في الفترة من العام الماضي؛ لكنه تجاوز التوقعات. واقترحت شركة نستله زيادة توزيعات الأرباح إلى 2.75 فرنك سويسري للسهم.

وقال مارك شنايدر الرئيس التنفيذي للصحفيين في مكالمة هاتفية «نشهد تحسناً مستمراً في النمو العضوي للعام الثالث على التوالي الآن. هناك احتمال لتجاوز 4% النمو هذا العام، وهو أمر سيكون رائعاً، ولكن في ضوء عدم اليقين، من الصعب الالتزام بذلك الآن».

وقال شنايدر، إن طعام الحيوانات الأليفة شهد نمواً قوياً وأتاح فرصاً كبيرة للنمو بشكل عضوي ومن خلال عمليات الاستحواذ. وقال: «لم يكن يشعر بالسعادة بالأداء في الصين؛ حيث انخفضت المبيعات العضوية»، وقال: «الفرق تعمل بجد؛ لتحسين ذلك هذا العام».

من جانبه، قال المدير المالي فرانسوا هافييه روجيه، إن المجموعة تتوقع عودة آسيا، بما في ذلك الصين، إلى النمو المتوسط من خانة واحدة هذا العام.

وتريد المجموعة السويسرية تحقيق نمو مستدام متوسط من خانة واحدة على المدى المتوسط بعد نمو المبيعات العضوية بنسبة 3.6% في عام 2020، متفوقاً على نمو مبيعات المنافس يونيليفر عند 1.9%.

وقالت «نستله» إن الهامش تحسن إلى 17.7% العام الماضي، ضمن النطاق المستهدف متوسط المدى من 17.5-18.5% الذي وصل إليه بالفعل قبل عام.

وكانت الشركة تبيع الشركات ذات الأداء الضعيف وآخرها علاماتها التجارية الرئيسية في مجال المياه في أمريكا الشمالية التي باعتها إلى شركات الأسهم الخاصة مقابل 4.3 مليار دولار. وأكد شنايدر من جديد التزام نستله تجاه بقية محفظة المياه وكذلك في صناعة الحلويات. (رويترز)