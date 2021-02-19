شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسواق أوروبا.. أرباح إيجابية لـ«هيرميس» وسهم «رينو» تتراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأوروبية الجمعة إذ عزز تقرير إيجابي للأرباح من هيرميس الثقة في تعاف اقتصادي أوسع نطاقا، بيد أن المؤشر القياسي ستوكس يتجه لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت أسبوعين بفعل مخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

وصعد المؤشر الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش، فيما قفزت أسهم هيرميس 5.7 بالمئة إذ قالت الشركة المصنعة لحقائب بيركن إن المبيعات تعافت بقوة في الربع الأخير من العام الماضي.

وكان السهم من بين أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس 600 وساهم في صعود مؤشر السلع الشخصية الأوروبي 0.7 بالمئة.

لكن المؤشر ستوكس 600 ما زال يتجه لإنهاء الأسبوع مستقرا تقريبا عقب انخفاضه على مدى ثلاث جلسات إذ انحسر التفاؤل بشأن موسم أرباح أفضل من المتوقع مفسحا المجال للمخاوف من أن ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى أن تبدأ البنوك المركزية تقليص مجموعة من حزم التحفيز.

ونزل سهم رينو لصناعة السيارات الفرنسية 3.5 بالمئة بعد أن تكبدت الشركة خسارة سنوية قياسية بثمانية مليارات يورو (9.68 مليار دولار). (رويترز)