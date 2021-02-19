شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 19-2-2021 أمام الجنيه المصرى فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 19-2-2021، مقابل الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 18.76 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.85 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ، توقف الدولار الأمريكي اليوم الجمعة لالتقاط الأنفاس بعد أن سجل أكبر خسارة في عشرة أيام إذ أثرت سلبا بيانات لسوق العمل الأمريكية مخيبة للتوقعات على التفاؤل حيال تعاف سريع من جائحة كوفيد-19.

وواصل الدولار مخالفة دوره التقليدي كعملة ملاذ آمن، لينزل انسجاما مع أداء الأسهم الأمريكية أثناء الليل بعد زيادة غير متوقعة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية تسببت في تثبيط توقعات اقتصادية.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.82 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.76 جنيه للشراء.

18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.76 جنيه للشراء.

18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.78 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.77 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.91 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.76 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.