شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يؤجل الهجوم السلبي- تحليل - 16-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تأثر سعر الزوج يوم أمس بإيجابية مؤشر ستوكاستيك باندفاعه نحو مستوى 80 مؤجلا بذلك الهجوم السلبي لنلاحظ استقراره بذلك قرب 127.85, بشكل عام سيبقى الترجيح الهابط قائم بثبات المقاومة الممتدة نحو 128.60 ولنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي من جديد ليمكنه ذلك من التسلل دون 127.45 والوصول نحو الهدف السلبي التالي المتمثل بمستوى 126.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.00 و 126.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط