شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتذبذب دون المقاومة-تحليل - 19-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر الزوج التصحيحي الهابط والقائم على ثبات المقاومة المستقرة عند 147.85 لنبقى بانتظار تسلله قريبا نحو 146.00 ليشكل ذلك الهدف التصحيحي الأول للمسار الهابط.

ما يجب التنويه له, أن محاولة اختراق السعر للمقاومة الحالية والثبات فوقها, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية المؤقتة وليمنحه ذلك فرصة لاستئناف الهجوم الصاعد لتمتد التداولات بذلك نحو 148.80 وصولا نحو 150.60 بتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 147.85 و 146.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة