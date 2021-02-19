شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر الإغلاقات الايجابية– تحليل - 19-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر البلاتين على ثباته الإيجابي فوق الدعم المتمركز قرب 1230.00 ليزيد ذلك من فرص جديده للمحاولات الصاعدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة, نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من اختراق العائق المستقر عند 1300.00 وليفتح الباب أمامه لتسجيل الهدف الرئيسي التالي والمستقر عند 1350.00.

أي محاولة لكسر الدعم الحالي, فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد وليضطر السعر لبناء تداولات تصحيحية هابطة قد تمتد نحو 1170.00 قبل تسجيله لأي هدف إيجابي جديد.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1230.00 و 1300.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد