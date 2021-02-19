شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستأنف الارتفاع– تحليل -19-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر النحاس من الهدف الثاني والمستقر قرب 4.000 مؤكدا بذلك تمسكه بالسيناريو الصاعد والقائم على استقراره ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

نذكر بأهمية ثبات الدعم الإضافي المتمركز حاليا عند 3.8810 ليزيد ذلك من فرص تسجيل السعر لأهداف إيجابية جديدة ولنتوقع بتجاوزه للحاجز النفسي الحالي, الانجذاب مباشرة نحو 4.1100 ليختبر بذلك مقاومة القناة الصاعدة الرئيسية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.9000 و 4.0500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد