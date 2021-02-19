شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت الأسعار فى وقت سابق من تعاملات الأمس أعلى مستوى فى 13 شهرا ، ويضغط على الأسعار أيضا مخاوف حيال حدوث تكدس فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة القادمة نتيجة نقص الطلب من مصافي التكرير فى ظل حالة الطقس البارد الذي يضارب البلاد فى الوقت الحالي.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.5% إلى مستوي 58.60$ ، من مستوى الافتتاح عند 60.09$، وسجل أعلى مستوي عند 60.16$ ،وانخفض خام برنت بحوالي 2.3% إلى مستوي 62.12$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 63.60$ ، وسجل أعلى مستوي عند 63.60$.

عند تسوية الأمس ، فقد الخام الأمريكي نسبة 2.3% ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 62.25$ للبرميل.

وبالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت فقد انخفضت بنسبة 2.0% ، بعدما سجلت مستوي 65.49$ للبرميل الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020.

بينما يقدر خبراء الطاقة أن الطقس شديد البرودة قد أغلق ما يصل إلى ثلث إنتاج النفط الخام فى الولايات المتحدة ،تحول الاهتمام فى السوق الآن إلى مدى التأثير على مصافي التكرير.

السوق قلقة بشدة حيال إمكانية حدوث تكدس فى مخزونات الخام الأمريكية خلال الأسابيع القليلة القادمة نتيجة نقص الطلب من مصافي التكرير ، خاصة المصافي فى ولاية تكساس التي تمثل خمس إنتاج التكرير فى الولايات المتحدة ،والمتوقفة عن التشغيل تماما فى الوقت الحالي.

ورغم إغلاق حوالي 3.5 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط الأمريكي ،غير أن نقص الطلب والسحب من المخزونات سيؤدي على الأرجح إلى تراكم مخزونات الخام خلال الأسابيع القليلة المقبلة ،وقد تؤدي إلى ظهور مشكلة التخزين مرة أخرى فى الولايات المتحدة ،والتي كانت السبب الرئيسي فى انهيار أسعار الخام لدون مستويات الصفر فى نيسان/أبريل 2020.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.3 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 12 شباط/فبراير ، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي ، لتتجاوز توقعات السوق انخفاض بحوالي 2.1 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 461.8 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 20 آذار/مارس 2020 ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 200 ألف برميل يوميا ، لينزل إجمالي الإنتاج إلى 10.8 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أدنى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.