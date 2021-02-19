شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يسجل أعلى مستوى فى 3 سنوات قبيل بيانات القطاعات الرئيسية فى بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ، بصدد تحقيق سادس مكسب أسبوعي على التوالي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد البريطاني خلال شباط/فبراير ،والتي توضح مدي تحسن تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الأول من العام الجديد.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.3988$ الأعلى منذ نيسان/أبريل 2018 ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3972 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3951$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.9% مقابل الدولار ،فى رابع مكسب يومي فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، فى ظل تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فالعملة الملكية "الجنيه الإسترليني" مرتفعة حتى اللحظة قرابة واحد بالمئة مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق سادس مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.

وتحققت تلك المكاسب المتتالية بفضل انحسار احتمالات خفض الفائدة البريطانية للمنطقة السلبية فى المستقبل القريب ، بعدما أكد البنك المركزي البريطاني خلال اجتماع السياسة النقدية الأخير على حاجة البنوك البريطانية لفترة 6 أشهر حتى تكون مستعدة للتعامل مع الفوائد دون مستويات الصفر.

ودعم تلك المكاسب أيضا آمال تعافي الاقتصاد البريطاني سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، حيث من المنتظر أن يقرر رئيس الوزراء "بوريس جونسون" خلال الأيام القليلة القادمة ، الموعد الذي يمكن أن تنهي فيه بريطانيا الإغلاق العام بسبب فيروس كوفيد-19 بعد تطعيم 15 مليونا من مواطنيها الأكثر عرضة للمخاطر.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من المملكة المتحدة ، عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الملكي خلال شباط/فبراير ، والتي توضح مدي تحسن تعافي الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول من العام الجاري.

تصدر بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي المتوقع 53.1 نقطة فى شباط/فبراير من 54.1 نقطة فى كانون الثاني/يناير ، كما تصدر القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع 42.1 نقطة من 39.5 نقطة.