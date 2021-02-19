شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» ترسّخ مكاسبها فوق 51 ألفاً.. و«إنفيديا» تدعم «الإيثريوم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جرى تداول بيتكوين عند 51335.71 دولار، الجمعة، لترسخ العملة مكانها لليوم الثاني بعد أن بلغت مستوى قياسيا عند 52 ألفا و640 دولارا يوم الأربعاء في موجة صعود تغذيها مساندات من تيسلا وآخرين. وارتفعت العملة المشفرة نحو 78 بالمئة منذ بداية العام بعد أن زادت أكثر من أربعة أمثالها العام الماضي.

وصعدت الإيثريوم المنافسة الأصغر حجما إلى مستوى قياسي عند 1951.89 دولار الجمعة، لتتجاوز بقليل أعلى مستوى في اليوم السابق قبل أن يجري تداولها عند 1909.41 دولار. وارتفعت العملة نحو 162 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

والخميس، أعلنت إنفيديا لصناعة الرقائق عن معالج جديد مصمم خصيصا لتعدين الإيثريوم.

(رويترز)

