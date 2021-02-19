شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد ينظم محاضرة «تركيز الانتباه وأثره على الأداء الرياضي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الذيد محاضرة رياضية لكوادره ولاعبيه في إطار خطط ومبادرات لجنة التنمية الثقافية والمجتمعية بنادي الذيد، ضمن برنامج «معك نتطور ونبدع»، وتناولت المحاضرة التي قدمت بعنوان: «تركيز الانتباه وأثره على الأداء الرياضي»، وقدمها خالد المليجي مدرب كرة القدم بنادي الذيد، عدداً من التجارب العلمية في إدارة الأداء الرياضي، وطرح تأطيره ومتابعته لاسيما خلال الحصص التدريبية للاعبين.

وقدم المليجي خلال التجارب مساحة لمشاركة الحاضرين في مجالات استخدام التركيز والانتباه في الحياة اليومية وفي العمل الرياضي وطرق التنمية في التدريبات، كما عرض عدة حالات خلال ممارسة اللعب الرياضي، وطرح زيادة التركيز في نجاحها ما يستوجب تطوير وتنمية هذا العنصر الذي يلعب دوراً كبيراً في نجاح الخطط والمهارات الفنية للاعبين.

وأكد المحاضر، خلال محاور المناقشة، أهمية الاهتمام بصفة التركيز وتطويرها في بداية التدريبات وللمراحل السنية الصغيرة بواسطة مجموعة من الألعاب والمنافسات المطبقة على اللاعبين؛ بحيث يتم استخدام تمارين محددة وموجهة للاعبين لتطوير هذه الصفة من عدة حالات في اللعب والتمرين.