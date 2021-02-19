شكرا لقرائتكم خبر عن تحدٍ مثير بين «بلد الريف» و«عجاج» في الجولة الثانية لماراثون العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

تعود الإثارة إلى مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، الجمعة، بانطلاق السباق التاسع لهذا الموسم، الذي يتألف من 7 أشواط للخيول العربية الأصيلة؛ حيث إن شوطين منها للمبتدئة، كما يشهد الحفل الجولة الثانية من سلسلة ماراثون العين في الشوط الرابع الرئيسي، ويتنافس في السباق 79 خيلاً، وتبلغ مجموع جوائزه المالية 550 ألف درهم.

ينطلق الحفل بشوطين للمبتدئة، الأول لمسافة 2000 متر، بمشاركة 15 خيلاً، يبرز منها «جرم» و«وايوارد» و«إيه إف هداف»، أما ثاني الأشواط فقد خصص لخيول إنتاج الإمارات لمسافة 1600 متر، ويأتي في مقدمتها «تاجر» و«أشطر» و«إيه إف مصنف»، ثم ينطلق ثالث أشواط الأمسية لمسافـة الميل «كونديشنس» بقيادة «مجد دو لوب» في أول زيارة له في العين، و«إم إتش رحال» و«بلو دايموند» إلى جانب «ثابت الريف».

ويشتد التنافس والتحدي والإثارة في الجولة الثانية لماراثون العين في الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 4100 متر هانديكاب بمشاركة 5 خيول ويتقدم الترشيحات للفوز باللقب الجواد «بلد الريف» بطل النسخة الماضية، يرافقه الجواد المتميز «عجاج» إضافة إلى «ار بي غرينيد».

فيما يقام كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر هانديكاب بقيادة «السهوج» الوصيف في السباق الأخير و«إيه إف المميز» الفائز في بداية الموسم إلى جانب «إيه إف العجاج» الذي يشارك للمرة الأولى في أرضية الرمل.

أما سادس الأشواط لمسافة السرعة 1000 متر هانديكاب، ويبرز فيه «إيه إف ثبور» و«ايه اف مذهل» والمهرة «زهور»، وتختتم الأمسية بشوط «كونديشنز» لمسافة 1000 متر، وتنصب الترشيحات فيه حول «عارف» و«روعة» الفائزة على ذات المضمار والمسافة إلى جانب «غزوان الخالدية».