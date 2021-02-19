الاقتصاد

إعطاء 57.7 مليون جرعة لقاح كورونا في أمريكا

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء 57.7 مليون جرعة لقاح في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنها أعطت 57 مليوناً و737767 جرعة لقاح؛ للوقاية من كوفيد-19 حتى صباح الخميس، ووزعت 73 مليوناً و377450 جرعة.

وأضافت: إن هذا هو إجمالي الجرعات من لقاحي مودرنا وفايزر/بيونتيك حتى السادسة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة الخميس. ويشير الإحصاء المنشور الأربعاء إلى أن المراكز أعطت 56 مليوناً و281827 جرعة لقاح ووزعت 72 مليوناً و423125 جرعة.

وقالت المراكز: إن 41 مليوناً و21049 شخصاً تلقوا جرعة واحدة أو أكثر، بينما حصل 16 مليوناً و162358 على الجرعة الثانية حتى الخميس. وأضافت: إن 6 ملايين و181996 جرعة لقاح جرى التطعيم بها في مرافق الرعاية طويلة الأجل.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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