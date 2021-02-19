شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 10 قرارات غلق وتشميع لمحال وبدرومات مخالفة بمدينة دمياط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم تنظيم حملة مكبرة لغلق وتشميع المحال التى تعمل بدون ترخيص والبدرومات المخالفة بالحيين الثالث والخامس بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والتراخيص والتشغيل والأمن بالجهاز وشرطة التعمير، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء والمياه عن المخالفين.

أضاف رجب، في بيان اليوم الجمعة، أن الغلق جاء لمخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، محذراً المخالفين من فض الشمع وإعادة فتح المنشأة إلا بعد الرجوع للجهاز لتوفيق الأوضاع، ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية المقررة فى هذا الشأن.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار تلك الحملات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يومياً، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة.