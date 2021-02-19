شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يواجه ضغط سلبي – تحليل - 19-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار مقابل الفرنك ضغط سلبي لحظي يوم أمس ليكسر مستوى 0.8975 ويستقر دونه، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات إيجابية واضحة الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف التداولات الإيجابية والتوجه نحو 0.9025 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي التالي.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 0.8923، حيث إن كسر هذا المستوى سيضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي والعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8923 والمقاومة 0.9030

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد