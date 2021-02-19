شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي مستقر – تحليل - 19-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.7760، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، والذي يعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 0.7820 وتمتد إلى 0.7915.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 0.7695.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7720 والمقاومة 0.7820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد