شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يصل إلى دعم القناة الرئيسية – تحليل - 19-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بانخفاض قوي ليكسر دعم القناة اللحظية الصاعدة ويصل إلى دعم القناة الرئيسية الصاعدة كما يظهر بالصورة، مع ملاحظة أن السعر يبدأ بالارتداد صعوداً في محاولة لاستئناف المسار الرئيسي الصاعد من جديد، تدعمه إيجابية المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، ويحتاج السعر لاختراق 63.30 لتأكيد مواصلة الارتفاع والتوجه نحو مناطق 66.00 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن كسر 62.00 سيوقف السيناريو الإيجابي الرئيسي ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.80 والمقاومة 64.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي