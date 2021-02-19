شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يكسر الدعم – تحليل - 19-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط كسراً قوياً لدعم القناة اللحظية الصاعدة واستقر دونه، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً اختبار مستوى 57.55 بشكل رئيسي قبل العودة للارتفاع من جديد.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن هذا الانخفاض مؤقت، بانتظار استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 60.40 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لاستعادة المسار الصاعد دون الحاجة للانخفاض المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.55 والمقاومة 60.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت