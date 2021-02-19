شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تبدأ بسلبية قوية – تحليل - 19-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر الفضة تداولات اليوم بانخفاض قوي ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 26.00، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 25.50.

إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب بعض التذبذب الجانبي المؤقت قبل استئناف الانخفاض المتوقع، والذي يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون 27.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 27.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط