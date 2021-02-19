شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يلامس الهدف – تحليل - 19-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الذهب بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1765.00 ويضغط سلباً عليه، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والذي ينتظم داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن الهدف التالي يصل إلى 1740.00.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المتوقعة، مع الانتباه إلى أن اختراق 1785.00 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 1825.00 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1740.00 والمقاومة 1785.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط