الاقتصاد

الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يبني قاعدة دعم – تحليل - 19-02-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يبني قاعدة دعم – تحليل - 19-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي على ثباته فوق المقاومة المخترقة للقناة اللحظية الهابطة، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.2778 كمحطة تالية.

 

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.2685 سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد، ليتجه نحو اختبار مناطق 1.2590 مبدئياً.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2660 والمقاومة 1.2780

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا