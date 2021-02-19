شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يبني قاعدة دعم – تحليل - 19-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي على ثباته فوق المقاومة المخترقة للقناة اللحظية الهابطة، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.2778 كمحطة تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.2685 سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد، ليتجه نحو اختبار مناطق 1.2590 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2660 والمقاومة 1.2780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد