شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يختبر الدعم – تحليل - 19-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين مزيد من الميل الهابط ليختبر الدعم المحوري 105.65، وكما أشرنا في تقريرنا الأخير، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً، والذي يحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 105.65 والثبات دونه، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 106.44.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.20 والمقاومة 106.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد