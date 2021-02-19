شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعود لتحقيق الأهداف الإيجابية – تحليل - 19-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الارتفاع بشكل قوي يوم أمس ليلامس الهدف الإيجابي الأول عند 1.3975 ويستقر قربه، ليؤكد استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، في طريقه لتحقيق مزيد من المكاسب التي نتوقع أن تصل إلى 1.4200 على المدى القريب.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 1.3935 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاختبار مناطق 1.3820 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3900 والمقاومة 1.4050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد