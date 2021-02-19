شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتعافى – تحليل - 19-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس فوق مستوى 1.2064، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقريرنا الأخير ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1.2173.

المتوسط المتحرك 50 يشكّل مقاومة لحظية جيدة عند 1.2090، ويحتاج السعر لتجاوز هذه المقاومة لتسهيل مهمة التوجه نحو الأهداف المنتظرة، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1.2064.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2000 والمقاومة 1.2180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد