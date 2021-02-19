شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في خمسة أشهر أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ 11 من أيلول/سبتمبر 2020 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.10% إلى مستويات 105.58 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.69، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.56، بينما حقق الأعلى له في عند 105.74.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى 0.6% مقابل 1.2% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج تقلص الانكماش إلى 0.6% مقابل 1.0%، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 0.7%.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منها الطاقة والطعام الطازج نمو 0.1% مقابل انكماش 0.4% في كانون الأول/ديسمبر، وجاء ذلك، قبل أن نشهد أظهر القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان اتساعاُ إلى ما قيمته 50.6 مقابل انكماش عند ما قيمته 49.8 في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات باتساع عند ما قيمته 50.0.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق حالياً إلى مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين في حدث عبر الإنترنت تستضيفه غرفة روكينجهام التجارية، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قمته 58.4 مقابل 59.2 في كانون الثاني/يناير.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي ماركيت عن أمريكا والتي قد توضح تقلص اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 58.4 مقابل 59.2 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تراجعاً 2.3% إلى نحو 6.59 مليون منزل مقابل ارتفاع 0.7% عند 6.76 مليون منزل في كانون الأول/ديسمبر.

وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقريره النصف سنوي للسياسة النقدية والذي يتضمن ملخصاً للمناقشات حول سير السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية والذي يتم تقديمه إلى جانب شهادة من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ وإلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.