شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأعلى لها في 13 شهراً مع استأنف ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير 2020 وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها 21 من كانون الثاني/يناير 2020 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى له منذ 26 من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ووسط تسعير الأسواق لتداعيات العاصفة الشتوية التي تضرب شمال شرق أمريكا والتي أدت لانقطاع التيار الكهربائي في ولاية تكساس وما حولها وتعطيل التدفقات النفطية مع إغلاق ما لا يقل على خمس إنتاج التكرير ومليون برميل من إنتاج النفط الخام الأمريكي في مقابل التوقعات بأن أوبك+ قد تقدم على تخفيف القيود على الإمدادات بعد نيسان/أبريل نظراً لتعافي الأسعار.

وفي تمام الساعة 05:37 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس القادم بنسبة 1.36% لتتداول عند مستويات 59.39$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.20$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 60.52$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم نيسان/أبريل المقبل 0.60% لتتداول عند 62.92$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.30$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 63.93$ للبرميل، وذلك مغ ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 90.61 مقارنة بالافتتاحية عند 90.58، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.59.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، واللتان قد تعكسا تقلص اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 58.4 مقابل 59.2 في كانون الثاني/يناير الماضي، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 57.9 مقابل 58.3 في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تراجعاً 2.3% إلى نحو 6.59 مليون منزل مقابل ارتفاع 0.7% عند 6.76 مليون منزل في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 12 من شباط/فبراير اتساع العجز لنحو 7.3 مليون برميل مقابل نحو 6.6 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 2.1 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 461.8 مليون برميل، ولتعد المخونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس ارتفع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.7 مليون برميل، لتعد بذلك المخزونات 1% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة 3.4 مليون برميل، إلا أن المخزونات لا تزال 6% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق لتطورات المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس والتي تهدف للتوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدين مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وبالأخص عقب تعهد بايدن في مؤخراً باتخاذ قرار عاجل حيال حزمة التحفيز التي يتبنها، وتمريرها من قبل الكونجرس، موضحاً آنذاك "من الواضح أن الاقتصاد مازال في أزمة".

وبالنظر إلى تطورات المتعلقة بجائحة كورونا، فقد تابعنا مؤخراً توصية لجنة منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح شركة أسترا-زينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، مما يمهد الطريق لتسريع وتيرة التطعيمات في الدول النامية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 109.56 مليون ولقي 2,424,060 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصة لإجمالي 307 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ أثنى عشرة أسابيع لأول مرة في تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف مسيرات الارتفاعات، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 400 منصة منذ 13 من آذار/مارس.