شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ الثامن من شياط/فبراير أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاد منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:31 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.2094 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2092، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2098، بينما حقق الأدنى له عند 1.2082.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.8% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف أيضا عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على نمو 0.2% خلال كانون الثاني/يناير، دون تغير عن القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، وقبل الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر ماركيت لمدراء المشتريات الصناعي والخدمي لشهر شباط/فبراير لكل من فرنسا وألمانيا واقتصاديات منطقة اليورو ككل.

والتي قد تعكس اتساع انكماش القطاع الخدمي في فرنسا وألمانيا وتقلص الانكماش لاقتصاديات منطقة اليورو، واتساع القطاع الصناعي في فرنسا وتقلص الاتساع في ألمانيا واقتصاديات المنطقة ككل، وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر الحساب الجاري لاقتصاديات المنطقة ككل والتي قد تعكس تقلص الفائض إلى ما قيمته 22.0 مليار يورو مقابل 24.6 مليار يورو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق إلى مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين في حدث عبر الإنترنت تستضيفه غرفة روكينجهام التجارية، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قمته 58.4 مقابل 59.2 في كانون الثاني/يناير.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي ماركيت عن أمريكا والتي قد توضح تقلص اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 58.4 مقابل 59.2 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تراجعاً 2.3% إلى نحو 6.59 مليون منزل مقابل ارتفاع 0.7% عند 6.76 مليون منزل في كانون الأول/ديسمبر.

وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقريره النصف سنوي للسياسة النقدية والذي يتضمن ملخصاً للمناقشات حول سير السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية والذي يتم تقديمه إلى جانب شهادة من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ وإلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.