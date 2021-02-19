شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على اللون الأحمر لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الجمعة لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع استمرار ضغط ارتفاع عوائد السندات وبالأخص الأمريكية على التقييمات العالمية للأسهم، حيث يعتقد المستثمرين أن التعافي العالمي المدعوم بالتحفيز سيؤدي في النهاية لارتفاع الضغوط التضخمية.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.76% ليخسر 14.70 نقطة ويصل إلى المستوى 1,927.21، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.95% ليخسر هو الأخر 288.67 نقطة ويصل إلى المستوى 29,947.42.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.98% ليخسر 56.47 نقطة ويصل إلى المستوى 5,711.91، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.48% ليخسر هو الأخر 17.78 نقطة ويصل إلى المستوى 3,657.58.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.21% ليخسر 370.26 نقطة ويصل إلى المستوى 30,225.01، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.94% ليخسر هو الأخر 28.93 نقطة ويصل إلى المستوى 3,057.73.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.84% ليخسر 105.73 نقطة ويصل إلى المستوى 12,527.87، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 1.54% ليخسر هو الأخر 105.87 نقطة ويصل إلى المستوى 6,780.00.