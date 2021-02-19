شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأعلى له في خمسة أسابيع أمام نظيره الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي شهد ارتداده للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى له منذ 14 من كانون الثاني/يناير أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:06 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 0.7765 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7768، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7758، بينما حقق الأعلى له عند 0.7776.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءات الأولية لمؤشرات مدراء المشتريات الصناعي والخدمي بالإضافة إلى المركب ماركيت عن استراليا، وقد أوضحوا تقلص الاتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 56.6 مقابل 57.2 في كانون الثاني/يناير الماضي، وتقلص الاتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.1 مقابل 55.6، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المركب تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.4 مقابل 56.0 في كانون الثاني/يناير.

وجاء دلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الاسترالي صدور القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 4.1% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.1%.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق حالياً إلى مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين في حدث عبر الإنترنت تستضيفه غرفة روكينجهام التجارية، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قمته 58.4 مقابل 59.2 في كانون الثاني/يناير.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي ماركيت عن أمريكا والتي قد توضح تقلص اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 58.4 مقابل 59.2 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تراجعاً 2.3% إلى نحو 6.59 مليون منزل مقابل ارتفاع 0.7% عند 6.76 مليون منزل في كانون الأول/ديسمبر.

وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقريره النصف سنوي للسياسة النقدية والذي يتضمن ملخصاً للمناقشات حول سير السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية والذي يتم تقديمه إلى جانب شهادة من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ وإلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.