شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المنتجين في نيوزيلندا تخالف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة كل من مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات وأسعار المنتجين للمخرجات واللذان يعدوا مؤشرات مبدئية للتضخم، وأوضحت قراءة أسعار المنتجين للمدخلات الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.6% في الربع الثالث الماضي بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1%، بينما أظهرت قراءة أسعار المنتجين للمخرجات نمو 0.4% مقابل انكماش 0.3% في الربع الثالث، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 0.2%.