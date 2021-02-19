شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "وول مارت" يهبط بأكثر من 6% عقب تسجيل خسائر في الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "وول مارت" بشكل حد خلال تداولات يوم الخميس في أعقاب إعلان شركة متاجر التجزئة الأمريكية عن تسجيل نتائج أعمال فصلية سلبية في الربع السنوي الأخير من عام 2020.



وذكرت "وول مارت" أنها سجلت خسائر فصلية بحوالي 2.1 مليار دولار خلال الربع السنوي الأخير من العام الماضي مقارنة بتحقيق أرباح قدرها 4.14 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.



وباستثناء بعض البنود المكررة، حققت "وول مارت" أرباحا معدلة قدرها 1.39 دولار لكل سهم وهو ما جاء دون توقعات عند 1.51 دولار لكل سهم.



وسجلت الشركة إيرادات قدرها 152.1 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2020 مقابل 141.7 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام فيما توقع محللون ارتفاعها إلى 148.6 مليار دولار.



يأتي ذلك رغم انتعاش مبيعات الشركة عبر الإنترنت بنسبة 69% في ظل جائحة كورونا مسجلة 1.1 مليار دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "وول مارت" بنسبة 6.4% وأغلق جلسة الخميس عند 137.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 140.7 دولار وأقل سعر عند 137.5 دولار.