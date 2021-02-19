شكرا لقرائتكم خبر عن "تسلا" تقرر خفض أسعار بعض سيارات "موديل 3" و"موديل واي" في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية عن قرارها بخفض أسعار بعض السيارات من طرازي "موديل 3" و"موديل واي" في السوق الأمريكي.



وأضافت "تسلا" في بيان رسمي على موقعها الإلكتروني أنها خفضت سعر سيارة "موديل 3 ستاندرد رينج بلس" إلى نحو 36.9 ألف دولار من 37.9 ألف دولار، كما خفضت سعر سيارات "موديل واي ستاندرد رينج" إلى 39.9 ألف دولار.



على النقيض، رفعت "تسلا" سعر سياراتها الأغلى من "موديل 3" إلى 55.9 ألف دولار من 54.9 ألف دولار كما رفعت سعر السيارات الأغلى من "موديل واي" إلى 60. ألف دولار من 59.9 ألف دولار.



تجدر الإشارة إلى أن "تسلا" أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عن ارتفاع مبيعاتها من السيارات الكهربائية في السوق الصيني – الرئيسي بالنسبة لها – إلى 6.66 مليار دولار عام 2020 من 2.98 مليار دولار في عام 2019.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "تسلا" بنسبة 1.3% إلى 787.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 794.6 دولار وأقل سعر عند 776.2 دولار.