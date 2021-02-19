شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: الثلوج تعطل الدوام الرسمي وتغلق الطرقات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عطلت الحكومة الأردنية، العمل بالمؤسسات العامة، الخميس، بسبب الأحوال الجوية مع استمرار تساقط الثلوج على بعض المناطق وتعرض أخرى لهطول أمطار غزيرة. وبدأت الثلوج في التراكم في بعض المناطق مع تأثر الأردن بالمنخفض الجوي القطبي الذي دخل أجواء المملكة مساء الثلاثاء.

ودعت وزارة العمل الأردنية، مؤسسات القطاع الخاص إلى الالتزام بالبلاغ الصادر عن رئيس الوزراء الذي يقضي بتعطيل الوزارات والمؤسسات العامة نظرا للظروف الجوية الاستثنائية.

وأدت التراكمات الثلجية، الأربعاء، إلى إغلاق بعض الطرق في محافظة عجلون شمال العاصمة عمان، كما هبت رياح شديدة في مختلف المناطق وهطول الأمطار بغزارة. وأعلنت الجهات المختصة حالة الاستنفار القصوى للتعامل مع الظروف الجوية التي تمر بها المملكة.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، عن تأخير رحلات إلغاء 3 رحلات كانت ستغادر من مطار الملكة علياء الدولي إلى الدوحة والعقبة وبيروت، والتي كان من المقرر إقلاعها مساء الأربعاء. ولم يتمكن المسافرين وطواقم الطائرات من الوصول إلى المطار، مما أدى إلى تأجيل وإلغاء هذه الرحلات جراء العاصفة الثلجية التي تجتاح المنطقة.

إلى ذلك، نصح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، بالحيطة والحذر موضحا أن كافة الطرق الرئيسية والفرعية ينصح بعدم السير عليها بسبب تساقط الثلوج، مشيرا إلى أن كافة الطرق الرئيسية والفرعية في محافظة عجلون مغلقة بسبب تساقط الثلوج.

ودعا المواطنين الالتزام وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى وأخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب المسير بسرعة عالية في المناطق التي تشهد تساقطا غزيرا للأمطار أو الثلوج والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات.