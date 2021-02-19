شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: نجاح هبوط «المثابرة» على المريخ استكشاف علمي مشترك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الولايات المتحدة ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بنجاح هبوط مركبتها "المثابرة" ( برسفيرنس) على سطح المريخ.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": انضمت اليوم بعثة جديدة من كوكب الأرض للكوكب الأحمر.. نهنىء الولايات المتحدة ووكالة الفضاء الأمريكية بنجاح هبوط مركبتها "المثابرة" على سطح المريخ .. استكشاف علمي مشترك للكوكب الأحمر سيعمق المعرفة البشرية حول أسراره وماضيه ومستقبله.

هبطت مركبة الفضاء " برسفيرنس" التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" بنجاح على سطح كوكب المريخ.

استغرقت رحلة مركبة الفضاء "برسفيرنس" حوالي 7 أشهر، قطعت خلالها 470 مليون كيلومتر، وصولا لسطح الكوكب الأحمر، فجر الجمعة.

والغرض الرئيسي للمهمة التي تكلفت 2.7 مليار دولار هو البحث عن علامات على كائنات ميكروبية ربما نمت على الكوكب الأحمر قبل حوالي 3 مليارات عام، عندما كان الكوكب أكثر دفئا ورطوبة وربما أكثر قابلية للحياة عليه.