شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الأرز: 25% انخفاضات عالمية فى سعر الفول وتوقعات بانخفاضه محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز عضو غرفة الحبوب فى الاتحاد العام للغرف التجارية، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن هناك انخفاضات عالمية تقدر بنحو 25% فى أسعار الفول، والتى ستساهم فى انخفاض سعره محليا، وتعتمد الأسواق على نسبة 80% من الفول المستوردة، و20% من المنتج محليا، لافتا إلى أن سعر الفول المستورد يقدر بنحو 7 جنيهات فقط.

وفى حصر لأسعار الفول المحلى بلغ سعر الكيلو 24 جنيها للمستهلك بعد أن كان يباع بقيمة 28 جنيها خلال الفترة الماضية، كما يصل سعر الكيلو المستورد ما يتراوح بين 10 إلى 15 جنيها.

وفى سياق آخر، قال رئيس شعبة الأرز إن الأسواق مستعدة لدخول شهر رمضان المبارك الذى يرتفع فيه معدلات الاستهلاك بكميات مضاعفة عن باقى العام بزيادة 100%، ويبدأ الشراء اعتبارا من بداية شهر شعبان، خاصة مع بداية الترتيبات لتوزيع شنط رمضان على الفقراء قبل دخول الشهر الكريم، والذى يقوم بها الكثير من القادرين الأفراد أو الجهات التى تقوم بالأعمال الخيرية، موضحا أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة يتراوح من 3600 وحتى 3700 جنيه للطن، والعريض من 3800 حتى 4 آلاف جنيه للطن.

وقال رئيس شعبة الأرز إن سعر طن الأرز الأبيض "السايب" رفيع الحبة من 5 إلى 6 آلاف جنيه للطن، وعريض الحبة من 6 إلى 7 آلاف جنيه للطن، لافتا إلى أن حجم الاستهلاك الشهرى من الأرز على مدار العام يقدر بنحو 220 ألف طن وخلال شهر رمضان تضاعف الكميات وتصل إلى نحو 440 ألف طن.