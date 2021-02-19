شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض متأثرةً بصدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية مخالفة للتوقعات.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى 861 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاضها عند مستوى 775 ألف طلب.



هذا، ولا تزال الأسواق في ترقب لما ستؤول إليه المناقشات بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي حول خطة إدارة الرئيس "جو بايدن" التي اقترحتها لتحفيز الاقتصاد الأكبر في العالم، والتي تعتمد على ضخ 1.9 تريليون دولار في شرايين الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بنسبة 1% أو ما يعادل 62 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 60.52 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 62.2 دولار وأقل سعر عند 60.3 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.6% أو ما يعادل 41 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 63.93 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 65.5 دولار وأقل سعر عند 63.6 دولار.



وفي ختام التداولات، وهبط مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 119 نقطة) إلى 31493 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 31558 نقطة وأقل مستوى عند 31285 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 100 نقطة) إلى 13865 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13905 نقاط وأقل مستوى عند 13714 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 3914 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3921 نقطة وأقل مستوى عند 3885 نقطة.