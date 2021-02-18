شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على ارتفاع بأكثر من 3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح على نحو ملحوظ خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك بعد تعرض العقود الآجلة لضغوط في وقت سابق بالجلسة.



وهدأت الضغوط عن كاهل القمح وغيره من السلع الزراعية كالصويا والذرة اليوم بفعل ضعف العملة الأمريكية أمام أغلب العملات الرئيسية.



وفي هذا السياق، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.



من ناحية أخرى، لا يزال المستثمرون يتابعون عن كثب حالة الطقس وسقوط الامطار خلال الأسبوعين المقبلين لاسيما في أمريكا الجنوبية التي تشير التوقعات أن تشعد سقوط أمطار في بعض المناطق بالبرازيل والأرجنتين في الأسبوع المقبل.



وينتظر المستثمرون أيضا توقعات المساحات المزروعة من السلع الزراعية من تقرير وزارة الزراعة الأمريكية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس/آذار بنسبة 3.1% إلى 6.62 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر عند 6.65 دولار وأقل سعر عند 6.41 دولار.