شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض رغم هبوط العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الخميس مخالفة الذهب، وذلك على الرغم من صدور بيانات اقتصادية ضعيفة وانخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



كانت بيانات حكومية أمريكية قد كشفت عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى 861 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاضها عند مستوى 775 ألف طلب.



ولم تؤول المناقشات بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي بعد إلى نتائج حول خطة إدارة الرئيس "جو بايدن" التي اقترحتها لتحفيز الاقتصاد الأكبر في العالم، والتي تعتمد على ضخ 1.9 تريليون دولار في شرايين الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.9% أو ما يعادل 24 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 27.078 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 27.595 دولار وأقل سعر عند 26.905 دولار.