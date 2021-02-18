شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ للجنيه الإسترليني أمام الدولار مع استمرار توزيع اللقاحات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس لا سيما العملة الأمريكية، وذلك وسط زخم إيجابي فني على العملة البريطانية بالإضافة إلى استمرار توزيع اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" بوتيرة سريعة في المملكة المتحدة.



ولا يزال تأثير "بريكست" الإيجابي يلقي بثقله على السوق المحلي والعملة في المملكة المتحدة في أعقاب التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل يحول دون خروج غير مرن من التكتل الأوروبي الموحد.



وكشفت بيانات عن أن المملكة المتحدة تتفوق على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في توزيع جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مما يبشر بإمكانية السيطرة على تفشي الفيروس في بريطانيا.



من ناحية أخرى، بعث بنك إنجلترا في وقت سابق برسالة للأسواق مفادها أنه لن يخفض الفائدة إلى نطاق سالب.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1.3981، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3985 في حين سجل أقل سعر عند 1.3840.