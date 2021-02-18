شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع بعد 4 جلسات من الانخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس بعد أربع جلسات متوالية من الخسائر، وذلك وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعقب صدور بيانات اقتصادية مخالفة للتوقعات.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى 861 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاضها عند مستوى 775 ألف طلب.



ولم ننته بعد المناقشات بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي حول خطة إدارة الرئيس "جو بايدن" التي اقترحتها لتحفيز الاقتصاد الأكبر في العالم، والتي تعتمد على ضخ 1.9 تريليون دولار في شرايين الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.1% أو ما يعادل 2.2 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1775 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1788.8 دولار وأقل سعر عند 1766.6 دولار.