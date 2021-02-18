شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض بعد بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس وأبقى على خسائره في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى 861 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاضها عند مستوى 775 ألف طلب.



هذا، ولا تزال الأسواق في ترقب لما ستؤول إليه المناقشات بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي حول خطة إدارة الرئيس "جو بايدن" التي اقترحتها لتحفيز الاقتصاد الأكبر في العالم، والتي تعتمد على ضخ 1.9 تريليون دولار في شرايين الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



يأتي ذلك في ظل استمرار الجهود الرامية إلى مكافحة الجائحة ومحاولة السيطرة عليها من خلال إجراءات إغلاق وتوزيع المزيد من اللقاحات للوقاية من المرض.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.